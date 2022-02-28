Переговори. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на кордоні з Польщею

Переговори відбуваються на Гомельщині на березі річки Прип'ять

Переговори відбуваються на Гомельщині на березі річки Прип'ять

Зустріч відбудеться на польсько-білоруському кордоні

Українська та російська делегації завершили перший раунд переговорів. Найближчими днями відбудеться наступна зустріч. Відомо, що вона відбудеться на польсько-білоруському кордоні.

«Українська і російська делегація провели перший раунд переговорів, основною темою яких було припинення вогню і бойових дій на території України. Сторони намітили ряд пріоритетних тем щодо яких намітились певні рішення. Сторони їдуть у свої столиці для консультацій. Домовилися про другий раунд перемовин, після яких ці теми отримають практичний розвиток», – повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Помічник Путіна Мединський каже, що «сторони знайшли деякі точки, якими можна прогнозувати спільні позиції».

Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

За даними українських спецслужб, Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні.



