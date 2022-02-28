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    Переговори. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на кордоні з Польщею

    Переговори відбуваються на Гомельщині на березі річки Прип'ять - Переговори. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на кордоні з Польщею
    Переговори відбуваються на Гомельщині на березі річки Прип'ять
    фото: Associated Press

    Зустріч відбудеться на польсько-білоруському кордоні

    Українська та російська делегації завершили перший раунд переговорів. Найближчими днями відбудеться наступна зустріч. Відомо, що вона відбудеться на польсько-білоруському кордоні.

    «Українська і російська делегація провели перший раунд переговорів, основною темою яких було припинення вогню і бойових дій на території України. Сторони намітили ряд пріоритетних тем щодо яких намітились певні рішення. Сторони їдуть у свої столиці для консультацій. Домовилися про другий раунд перемовин, після яких ці теми отримають практичний розвиток», – повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

    Помічник Путіна Мединський каже, що «сторони знайшли деякі точки, якими можна прогнозувати спільні позиції».

    Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

    За даними українських спецслужб, Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні.

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    Теги: Росія війна Путін агресія Україна Офіс президента Михайло Подоляк
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    Переговори. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на кордоні з Польщею