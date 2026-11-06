Сибіга зробив заяву про переговори в Абу-Дабі після зустрічі з очільником МЗС Польщі

Український міністр наголосив, що жодні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі, а питання безпеки Європи мають вирішуватися за участю європейців

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував переговори в Абу-Дабі після зустрічі з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Він наголосив на принципі, що рішення щодо України не можуть ухвалюватися без України, а питання європейської безпеки – без Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра під час брифінгу.

За словами Сибіги, цей принцип має діяти як до зустрічі в Абу-Дабі, так і після неї. Глава українського МЗС також повідомив, що сторони домовилися підтримувати тісний контакт і координувати свої дії.

«Нічого про Україну без України. Нічого про безпеку Європи без Європи», – наголосив Сибіга.

Він підкреслив важливість узгодження позицій України та Польщі на тлі дипломатичних контактів щодо завершення війни.