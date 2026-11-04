Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до ЄС

Брюссель підтвердив готовність України до відкриття решти переговорних кластерів, а оцінки покращилися у дев'яти розділах

Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт щодо України в межах Пакета розширення Євросоюзу. У документі відзначено прогрес у виконанні реформ та підтверджено, що держава виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів, які залишилися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Глава уряду повідомив, що документ йому особисто передала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час зустрічі 4 листопада.

Єврокомісія представила щорічний звіт щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС Фото: Сергій Корецький / Telegram

За словами Корецького, рівень підготовки України до вступу в ЄС покращився у дев'яти переговорних розділах. Це більш ніж удвічі перевищує торішній показник. Водночас погіршення оцінок або відкату реформ Єврокомісія не зафіксувала в жодному напрямі.

Хороший або дуже хороший прогрес відзначено в десяти розділах. Зокрема, йдеться про енергетику, цифрову сферу, фінансові послуги, оподаткування, освіту, науку, сільське господарство та митницю.

Окрему увагу Єврокомісія приділила зовнішній політиці, безпеці та обороні. Цей напрям уперше отримав найвищу оцінку прогресу.

Представники українського уряду під час зустрічі, присвяченої результатам оцінювання євроінтеграційних реформ Фото: Сергій Корецький / Telegram

«Європа бачить і визнає внесок України у спільну безпеку», – наголосив прем'єр-міністр.

Також, за словами Корецького, Єврокомісія позитивно оцінила роботу антикорупційних органів, відзначивши їхню незалежність та ефективність. Покращилися й оцінки у сферах судової влади та юстиції.

Водночас глава уряду визнав, що окремі напрями реформ потребують прискорення. Відповідні рекомендації Єврокомісії уряд планує врахувати у подальшій роботі.

Який наступний етап вступу України до ЄС

Наступною метою України є отримання проміжної оцінки виконання контрольних показників, відомої як IBAR, на початку 2027 року.

Для прискорення цього процесу за ініціативи президента Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн створено спільну робочу групу України та ЄС.

Корецький наголосив, що виконання відповідних вимог є необхідним для переходу до наступного етапу переговорів про членство.

Прем'єр також анонсував участь у Форумі з питань розширення Євросоюзу в Брюсселі, де планує обговорити подальші кроки для прискорення євроінтеграції.

Варто зазначити, що позитивна оцінка Єврокомісії не означає автоматичного відкриття переговорних кластерів. Для цього необхідні відповідні рішення держав-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше Корецький заявив, що Україна планує відкрити всі переговорні кластери до кінця 2026 року. За його словами, особливу увагу приділяють першому кластеру, який охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією та реформування державного управління.

Також 2 листопада глава уряду провів розмову з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Сторони обговорили виконання проміжних критеріїв вступу, роботу спільної робочої групи та відкриття решти переговорних кластерів.

Раніше Європейський Союз офіційно відкрив для України ще два переговорні кластери. Рішення ухвалили 13 жовтня під час міжурядової конференції в Люксембурзі. Йдеться про напрями «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».