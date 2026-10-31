Біля резиденції Трампа у Флориді з'явилися два зенітні комплекси Avenger

The Telegraph зазначає, що одним із можливих чинників посилення охорони є війна США з Іраном

Повітряний простір над Мар-а-Лаго обмежують під час перебування там президента

Біля резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида розмістили два зенітні ракетні комплекси Avenger. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Секретна служба США заявила журналістам, що працюють в умовах підвищеного рівня загроз і постійно вдосконалюють заходи безпеки для захисту посадовців. Аналогічні комплекси помічали в серпні на території гольф-клубу Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Avenger – це зенітна система малої дальності на базі військового автомобіля Humvee. Вона призначена для перехоплення повітряних цілей, зокрема низьколітаючих літаків і безпілотників.

Зазначається, що повітряний простір над Мар-а-Лаго обмежують під час перебування там президента. Відомство також прагне запровадження постійних обмежень через розвідувальну інформацію про загрози, зокрема терористичного характеру.

Заступник директора Секретної служби Метью Квінн у судових документах зазначив, що повітряні загрози для резиденції є постійними та значними. За даними відомства, кількість погроз особам, яких воно охороняє, за рік зросла на 40%.

The Telegraph зазначає, що одним із можливих чинників посилення охорони є війна США з Іраном.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході може загостритися після проміжних виборів до Конгресу США: адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість нової військової операції проти Тегерана.