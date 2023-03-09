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Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Фото: city.kharkiv.ua

Раніше Сахон обіймав посаду начальника Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення генерал-майора Олега Сахона заступником командувача Національної гвардії України. Відповідний документ за №143/2023 9 березня було оприлюднено на сайті глави держави.

Раніше Олег Сахон обіймав посаду начальника Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

У березні 2020 року Зеленський присвоїв Сахону військове звання генерал-майор. Він брав участь в обороні Харкова від російських окупантів у 2022 році.

У 2017 році, перебуваючи в районі проведення антитерористичної операції на сході України, у взаємодії зі Службою безпеки України та силами контрдиверсійної боротьби брав участь у проведенні вдалої спеціальної операції в районі населених пунктів Новозванівка та Троїцьке (Луганська область).

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації. Також президент затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.

Теги: Володимир Зеленський президент звільнення

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