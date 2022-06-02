Зеленський виступив перед парламентом Люксембургу: основні тези

Зеленський порівняв те, що відбувається в Україні з тим, що пережило людство в часи Другої світової війни

Глава держави закликав весь світ об'єднатись, щоб протистояти ворогові

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 червня, виступив перед парламентом, а також народом Люксембургу. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що жодна держава не може залишатись байдужою, коли поруч відбувається справжня катастрофа.

Зеленський порівняв те, що відбувається в Україні з тим, що пережило людство в часи Другої світової війни. Тоді нацисти загрожували цілим народам. Зараз це робить Росія. І тому весь світ повинен об'єднатись, щоб протистояти ворогові. Зробити все можливе для того, щоб зупинити катастрофу. Ба більше, не допустити подібного у майбутньому.

Глава України наголосив, що українці змушені протистояти абсолютно всій російській армії. У війні проти нашої держави залучені геть усі військові країни-агресорки. І хоч росіяни на війні втратили понад 30 тисяч бійців, що більше, ніж СРСР втратила за 10 років війни в Афганістані або дві війни в Чечні, це їх не зупиняє.

«Ця держава готова ще втрачати та вбивати. Вбивати людей, тому що лише одна людина в Росії хоче не дати нам залишитись такими, якими ми є», – уточнив Зеленський.

За словами президента Україна де-факто вже стала частиною Європейського Союзу. «Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству», – сказав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що найкращим доказом цього є той факт, що країни об’єднались, щоб захищати одна одну. Президент висловив надію, що Люксембург спочатку підтримає для нашої держави кандидатство у члени, а потім і саме членство у ЄС.

Крім того, він упевнений, що фахівці і компанії з Люксембурга допоможуть відбудувати Україну після завершення війни. Він підкреслив, що це буде найбільший за масштабами економічний проєкт у Європі нинішнього покоління.

Зеленський підкреслив, що російські війська увійшли у 3 620 населених пунктів України. Нашим захисникам і захисницям вдалося звільнити 1 017, але ще 2 603 очікують, щоб вирватися з лап агресора.

«Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20 відсотків нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих», – наголосив президент. Він додав, що майже 300 тис. кв кілометрів у нашій державі буквально всіяні мінами або снарядами. Ворожими боєприпасами, які досі не розірвались.

Раніше Зеленський назвав один із найпідліших злочинів Росії.