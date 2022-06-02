  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Зеленський назвав один із найпідліших злочинів Росії
рус
    Політика

    Зеленський назвав один із найпідліших злочинів Росії

    Зеленський назвав один із найпідліших злочинів Росії

    Близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну

    Примусове вивезення українців на території росії є одним із найпідліших злочинів РФ у війні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення.

    «Росія проводить послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами», – сказав Зеленський.

    Він додав, що російська держава розпорошує цих людей по своїй території, поселяє укрїанських громадян, зокрема, у віддалених регіонах.

    «Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися. Але маємо знайти відповідь і на цей виклик. А також забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував чи депортував українців, відповів за свої дії», – додав президент.

    Він також зауважив, що близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну, понад 5 мільйонів поїхали за кордон і абсолютна більшість із них – це жінки з дітьми. Президент наголосив, що Україна зробить все для того, щоб вони могли повернутися додому

    «Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить Росію. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів», – наголосив президент.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський назвав один із найпідліших злочинів Росії