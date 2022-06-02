Зеленський назвав один із найпідліших злочинів Росії

Близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну

Примусове вивезення українців на території росії є одним із найпідліших злочинів РФ у війні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення.

«Росія проводить послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами», – сказав Зеленський.

Він додав, що російська держава розпорошує цих людей по своїй території, поселяє укрїанських громадян, зокрема, у віддалених регіонах.

«Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися. Але маємо знайти відповідь і на цей виклик. А також забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував чи депортував українців, відповів за свої дії», – додав президент.

Він також зауважив, що близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну, понад 5 мільйонів поїхали за кордон і абсолютна більшість із них – це жінки з дітьми. Президент наголосив, що Україна зробить все для того, щоб вони могли повернутися додому

«Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить Росію. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів», – наголосив президент.