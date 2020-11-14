Лише «дуже тяжкі»: в Одесі почалося медичне сортування хворих на Covid-19

Обмежений резерв ліжок і персоналу змушує госпіталізувати лише «дуже важких пацієнтів» із Covid-19

В Одесі через обмежений резерв ліжок вже перестали шпиталізувати хворих на Covid-19 із середньою тяжкістю захворювання – лише «дуже тяжких пацієнтів».

Таку заяву зробив колишній головний лікар Одеської обласної лікарні (2005-2010) Сергій Калинчук під час ток-шоу «Право на владу».

«Те, що сьогодні вже відбувається, називається медичним сортуванням. Тому що ми сьогодні не госпіталізуємо пацієнтів, по суті, із середнім ступенем тяжкості», – пояснив він.

Зі слів Калинчука, тільки протягом 11 листопада швидка допомога у місті отримала близько 100 викликів до пацієнтів із коронавірусною інфекцією. З них близько 70 осіб потребували госпіталізації.

Як він зауважив, йдеться лише про тих пацієнтів, які в дуже тяжкому стані. Із декомпенсованими супутніми патологіями, важкими гіпертонічними станами й діабетом, яким «і так за визначенням показана госпіталізація».

Лікар вважає, що скоро така ситуація пошириться й на лікарні інших міст України.

«Два тижні тому ми з вами бачили, як стоять черги зі швидких біля приймальних відділень клінік, які займалися Covid-19. Сьогодні ці черги стали меншими, але завдяки тому, що практично 350 ліжок міських лікарень було перепрофільовано. Це опікове відділення, кардіологія, неврологія тощо», – пояснив він.

Відсьогодні 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

Також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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Джерело: 5 канал