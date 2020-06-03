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    Наука та освіта

    Зеленський створив Раду, що буде «вдосконалювати якість і зміст вищої совіти»

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    <span>Розробити та затвердити до 1 вересня 2020 план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів, - указ</span> - Зеленський створив Раду, що буде «вдосконалювати якість і зміст вищої совіти»
    Розробити та затвердити до 1 вересня 2020 план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів, - указ

    Кабмін повинен затвердити до 1 листопада 2020 року стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021 - 2031 роки, - указ

    Президент Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку вищої освіти. Відповідний указ президент підписав 3 червня. Про це йдеться в указі на сайті президента.

    За словами голови держави, завданнями Ради буде вдосконалення якості і зміст вищої освіти, а також підготовка з вдосконалення законодавства України.

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    «Ми повинні сформувати чіткі цілі і готувати конкурентоспроможних фахівців - відповідно з потребами української економіки. Визначити, яким професіям ринок перенасичений, а які, навпаки, гостро затребувані в найближчі роки. Не менш важливо і розвиток мережі студентських гуртожитків. Сучасних, комфортних, а головне - в достатній кількості для потреб іногородніх студентів», - написав  Зеленський у Facebook.

    Президент наголосив на необхідності популяризації математичних і природничих наук серед української молоді та української освіти серед іноземних студентів. «Це й важливі для економіки надходження, і встановлення міцних міждержавних зв’язків», - зазначив Зеленський.

    Також він поінформував, що найближчим часом плануються зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти.

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