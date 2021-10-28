В Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО

Українські жінки вакцинуються частіше за чоловіків

В Україні серед вакцинованих відсоток жінок помітно перевищує кількість чоловіків. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, спираючись на дані РНБО.

«На сьогодні є тенденція: більше вакцинуються жінки, які свідомі, які розуміють, що вони берегині. Їх набагато більше, аніж чоловіків. Може, це на природньому рівні. Жіноча стать більш відповідальна за всі процеси, які відбуваються. Жінка береже себе та родину», – сказав Данілов.

Він закликав жінок до того, щоб вони спонукали чоловіків піти на вакцинацію.

До того ж, за словами Олексія Данилова, останніми днями відчизняні вчені вже виявили на території України випадки «британського штаму» коронавірусної хвороби.

«Вони виявили вже ту мутацію «Дельти», яка є у Великобританії. Про що це каже? Про те, що вона вже на 10-15% заразніша, ніж та класична, яка була в нас ще місяць тому», – пояснив секретар РНБО.

Також Олексій Данилов вчергове закликав українців вакцинуватися, зазначивши, що коронавірусна хвороба у поточному вигляді є «хворобою невакцинованих».

Окремо секретар РНБО зазначив, що наразі кількість людей, що перебувають у лікарнях із коронавірусною хворобою вже майже наближається 50 тис. людей, а загальна кількість підготованих ліжкомісць становить 90 тис.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Також в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Крім того, МОЗ спростував головні фейки про covid-вакцинацію.

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