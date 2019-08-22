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    Суспільство

    Прем’єр Британії Джонсон пообіцяв Зеленському не допустити Росію в G7

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    Зеленський подякував Джонсону за підтримку України - Прем’єр Британії Джонсон пообіцяв Зеленському не допустити Росію в G7
    Зеленський подякував Джонсону за підтримку України

    Сторонами було відзначено неможливість відновлення членства РФ у G7 до тих пір, поки РФ систематично порушує норми міжнародного права

    Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що під час розмови Зеленський подякував Джонсону за принципову позицію Британії на підтримку України у світлі нещодавніх заяв про можливість повернення Росії у «Велику сімку».

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    Також сторонами було відзначено неможливість відновлення членства РФ у G7 до тих пір, поки РФ систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку.

    Крім того, Зеленський і Джонсон відзначили, що в умовах триваючої агресії РФ в Україні, окупації Криму і невиконання російською стороною Мінських домовленостей неможливо вести мову про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми. Джонсон запевнив, що така чітка позиція буде продемонстрована в ході чергового саміту G7, який відбудеться 24-26 серпня у Франції.

    Водночас Джонсон запросив Зеленського відвідати Велику Британію з офіційним візитом.

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    Росія політика Велика Британія Володимир Зеленський Україна Боріс Джонсон
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