Окупанти знищують медичну систему України: ВООЗ підтвердив 200 нападів

Росія порушує міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я

Від початку війни російськими військами в Україні пошкоджено близько 500 лікарень, 40 медустанов зруйновано та не підлягають відновленню. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час пресконференції.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія порушує міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я, вбиває медиків та застосовує заборонену зброю.

«Я як міністр охорони здоров'я прошу всіх зробити все можливе, щоб зупинити війну в Україні, щоб Росія вийшла з території незалежної та вільної України», – закликав Ляшко.

Своєю чергою голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус зазначив, що ВООЗ підтвердила 200 нападів на систему охорони здоров'я України. «Ці напади повинні припинитися», – сказав він.

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Раян наголосив, що ВООЗ розглядає удари по медустановах як порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини. «Ми підтвердили 200 таких злочинів. Потрібно документувати та розслідувати кримінальні аспекти цих нападів для Міжнародного кримінального суду. Це не випадкові атаки. Ми продовжуємо документувати та засвідчувати такі атаки», – сказав він.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт наголосив, що ВООЗ спрямовує свою діяльність в Україні під час війни у напрямку забезпечення гуманітарних коридорів, а також забезпечення евакуйованих та переселенців необхідними медпослугами.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус приїхав з робочим візитом до України. Він планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації.

Раніше Гебрейсус розкритикував світову спільноту за те, що вона переключила всю свою увагу на Україну через російське вторгнення. За його словами, кризи в інших країнах не отримують належної уваги.

Проте, також він закликав зупинити російське вторгнення в Україну.