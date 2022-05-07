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    Події в Україні

    На Сході військові знищили ще 20 одиниць бронетехніки окупантів

    Українські захисники завдають удару по окупантах - На Сході військові знищили ще 20 одиниць бронетехніки окупантів
    Українські захисники завдають удару по окупантах

    Ворог продовжує вести наступальні дії у Східній операційній зоні

    У суботу, 7 травня, на Сході України російські фашистські війська здійснили сім атак. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

    Українські захисники знищили:

    • ворожого особового складу – 107
    • танків – 8
    • БТР – 1
    • БМП – 11
    • МТЛБ – 4
    • АТТ – 5
    • БПЛА – 2

    Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

    Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    На Сході військові знищили ще 20 одиниць бронетехніки окупантів