Кравчук: домовитися з Росією щодо Донбасу практично неможливо

«Ми маємо дивитися правді у вічі, і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом», заявив Кравчук

Голова делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що домовитися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі практично неможливо.

Про це він сказав на форумі «Україна 30».

«Домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, практично неможливо. Тобто ми маємо дивитися правді у вічі, і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом», – зазначив Кравчук.

До слова, Кравчук також вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

Раніше Кравчук пропонував почати відстрілюватись на Донбасі.

Нагадаємо, під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників загинули, а за життя третього борються медики.

При цьому російські найманці на Донбасі дистанційно мінують місця розташування українських військових.

На початку року спостерігачі фіксували концентрацію бронетехніки та артилерії бойовиків у заборонених для цього зонах тиші.

28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.