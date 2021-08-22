Зеленський пообіцяв помилувати засуджених захисників України

Президент наголосив на важливості справедливого рослідування справ засуджених захисників та забезпечення їх прав

Президент заявив про створення консультативної ради забезпечення прав і свобод тих, хто став на захист держави

Президент України Володимир Зеленский обіцяє зрушити з мертвої точки питання помилування засуджених захисників України.

«У 2014 році початок російської агресії показав не лише слабкі місця нашої армії, але і пропуски нашого законодавства. Через це тисячі громадян України, які стали на захист незалежності України, на захист нашого суверенітету тепер самі вимагають захисту в правовому полі», – сказав Зеленский на IV міжнародному волонтерському і ветеранському форумі в неділю у Києві.

Президент відмітив, що для допомоги вказаним громадянам він створив консультативну раду забезпечення прав і свобод захисників України.

«Сьогодні вперше за ці роки ми активно опрацьовуємо питання помилування десятків засуджених ветеранів», – підкреслив глава держави.

Він уточнив, що питання помилування захисників України буде вирішено, як тільки відповідна комісія надасть усі виведення.

Як повідомлялося, до Дня Незалежності України військовослужбовці, які дістали поранення в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, отримають грошові премії. Розмір залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2,5 тис. до 10 тис. грн. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав відповідний наказ.