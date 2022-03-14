Ахмед Закаєв: У чеченців з'явився винятково хороший шанс припинити існування РФ

Тисячі чеченців, які проживають у Європі, готові допомогти українцям захищати батьківщину

У чеченців з'явився винятково хороший шанс сприяти тому, щоби Російська Федерація, держава, яку ми знали до 24 лютого, перестала існувати в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Таку точку зору в інтерв’ю «Главкому» висловив глава уряду Чеченської республіки Ічкерія (ЧРІ) у вигнанні Ахмед Закаєв.

«Це буде запорукою свободи чеченців, українців і всіх інших, кого Путін поки ще тримає в своїх лещатах і не дає їм свободу. Це Білорусь, Казахстан та інші азіатські республіки, які він змушує зберігати лояльність. Насправді, це видима лояльність, яка лопне як мильна бульбашка. Процеси, які почнуться, призведуть до ослаблення Росії», – вважає Закаєв.

Він згадав президента Джохара Дудаєва, який предрікав збройний конфлікт між Росією і Україною. Між тим, зізнається Закаєв, він до останнього часу не вірив у те, що Росія піде на повномасштабний збройний конфлікт з Україною. «Я допускав всякого роду провокації, визнання «ДНР» і «ЛНР», що буде ставитися питання про визнання Україною Криму російським, але я не допускав ось такого повномасштабного вторгнення з метою окупувати іншу країну і змінити існуючий лад», – каже Закаєв.

Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.

Нагадаємо, станом на 19-й день війни Росії і України армія окупанта понесла значні втрати: майже 400 танків та 90 гелікоптерів, а також понад 12,5 тис. солдатів загиблими.