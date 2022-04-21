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    ООН виділяє постраждалій від війни Україні рекордну суму допомоги

    ООН виділяє Україні кошти для реабілітації постраждалих від війни - ООН виділяє постраждалій від війни Україні рекордну суму допомоги
    ООН виділяє Україні кошти для реабілітації постраждалих від війни
    фото з відкритих джерел

    В Організації впевнені, що виділені кошти допоможуть зберегти життя мирних українців

    ООН виділила Україні $50 млн на допомогу постраждалим від війни людям. Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

    Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані зауважила, що це – рекордна сума для Організації.

    «Потреби настільки великі, що ми виділяємо $50 млн із українського Гуманітарного фонду на підтримку неурядових організацій та агентства ООН для продовження роботи зі збереження життів. Це найбільше виділення, яке наш фонд колись робив», – сказала Лубрані.

    За її словами, виділена сума допоможе надати допомогу двом мільйонам українців.

    Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти.

    Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.

    Теги: ООН війна гуманітарна допомога Україна
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    ООН виділяє постраждалій від війни Україні рекордну суму допомоги