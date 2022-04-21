ООН виділяє постраждалій від війни Україні рекордну суму допомоги

ООН виділяє Україні кошти для реабілітації постраждалих від війни

В Організації впевнені, що виділені кошти допоможуть зберегти життя мирних українців

ООН виділила Україні $50 млн на допомогу постраждалим від війни людям. Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані зауважила, що це – рекордна сума для Організації.

«Потреби настільки великі, що ми виділяємо $50 млн із українського Гуманітарного фонду на підтримку неурядових організацій та агентства ООН для продовження роботи зі збереження життів. Це найбільше виділення, яке наш фонд колись робив», – сказала Лубрані.

За її словами, виділена сума допоможе надати допомогу двом мільйонам українців.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти.

Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.