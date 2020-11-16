У столиці Зеленський призначив суддів Дарницького та Подільського районних судів

Президент Володимир Зеленський призначив 21 суддю в місцевих загальних судах. Відповідний указ №501/2020 опублікований на сайті глави держави в понеділок, 16 листопада.

Згідно з документом, президент призначив суддів на посади в Кіровському районному суді Дніпра, Шевченківському районному суді Запоріжжя, Червоноградському міському суді Львівської області, Лебединському районному суді Сумської області, Ніжинському районному суді і Новгород-Сіверському районному суді Чернігівської області.

Також в Київській області призначено суддів Білоцерківського міськрайонного суду, Бородянського районного суду, Васильківського міськрайонного суду, Макарівського районного суду, Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду та Таращанського районного суду.

Крім того, глава держави призначив суддів Дарницького та Подільського районних судів міста Києва.

До слова, 16 листопада Апеляційний суд скасував заочний арешт президента-втікача Януковича.

Як повідомляв «Главком», раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.