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    Зеленський призначив винороба Полоскова головою Закарпатської ОДА

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    <span>Володимир Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації службове посвідчення&nbsp;</span> - Зеленський призначив винороба Полоскова головою Закарпатської ОДА
    Володимир Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації службове посвідчення 

    Новий очільник Закарпаття багато років керував виноробною компанією

    Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний 7 грудня.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    При цьому Зеленський підписав ще один указ, яким звільнив Олексія Петрова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

    Зазначимо, Анатолій Полосков народився в 1968 році. Він працював на різних посадах в банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

    При цьому Петров обіймав посаду голови Закарпатської ОДА з 23 квітня, таким чином не пробувши на посаді і року.

    Зазначимо, що 7 грудня депутати Закарпатської облради обрали головою Олексія Петрова.

    Крім того, звільнення Петрова з посади голови Закарпатської ОДА було погоджено на засіданні уряду 25 листопада.

    Додамо, що вчорашнє засідання Закарпатської облради почалося зі скандалу. Депутати Партії угорців України відмовилися голосувати і покинули засідання обласної ради.

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    Теги: державна служба Закарпаття Володимир Зеленський президент
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