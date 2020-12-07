Партія угорців демонстративно покинула зал на першій сесії Закарпатської облради

Перед голосуванням представник партії заявив, що вони не голосуватимуть за главу облради через «політичні переслідування»

Партія угорців України в повному складі залишила першу сесію нового складу Закарпатської обласної ради, яка проходить сьогодні в Ужгороді. Про це пише mukachevo.net. »

Партія угорців України відмовилася обирати голову Закарпатської облради й покинула сесійну залу. Перед голосуванням представник партії заявив, що вони не голосуватимуть за главу облради через «політичні переслідування».

Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Згодом СБУ провела обшуки в будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та Партії угорців України, у благодійному фонді «Центр економічного розвитку Еган Еде» та Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ.

Наразі перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину». Також досліджують факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною.

Проте в Будапешті розпочали черговий скандал. Зокрема голова МЗС Угорщини Петер Сійярто на Раді з закордонних справ ЄС порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Будапешт вже заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.