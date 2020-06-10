Зеленський про адмінпротокол за відвідування кафе: правильно зробили



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3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще п'ятьма особами

Президенту загрожує штраф від 17 до 34 тис. гривень за порушення правил карантину

Президент Володимир Зеленський вважає обґрунтованим складання поліцією адміністративного протоколу про відвідини ним кафе в Хмельницькому під час карантину.

Про це він повідомив журналістам під час робочого візиту до Чернігова.

«Можна зняти маску? Так мене буде краще чути. А то буде, як в Хмельницькій області - випишуть мені штраф. І, в принципі, правильно зробили», - сказав він.

3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще п'ятьма особами.

Водночас, згідно з постановою Кабінету міністрів, відкриття ресторанів дозволялося тільки з 5 червня, при цьому за одним столом заборонено розміщувати більше 4 клієнтів.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, який був у кафе разом із Зеленським, заявив, що відвідування не було порушенням карантинних обмежень, а було інспекцією готовності ресторанів до їх ослаблення.

10 червня Національна поліція повідомила, що склала адміністративні протоколи на власника кав'ярні, а також на відвідувачів - Зеленського, Ляшка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і мера Хмельницького Олександра Сімчишина.

Поліція зазначила, що матеріали будуть направлені до суду, а порушення правил карантину передбачає штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень.

Як повідомлялось, Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавірусу роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але у результаті відкинув цю ідею.