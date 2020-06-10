Зеленський поїхав на Чернігівщину



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Минулого тижня президент відвідав Хмельницьку область

Глава держави планує зустрітися з чернігівськими лікарями

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області, під час якої перевірить перебіг будівництва інфраструктурних об'єктів, а також проведе ряд зустрічей. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області. Глава держави перевірить перебіг реалізації національної програми «Велике будівництво» у регіоні. Володимир Зеленський також ознайомиться з роботою лікарів Чернігівщини під час епідемії (пандемії - ред.) коронавірусу та зустрінеться з підприємцями аграрного сектору області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент також поспілкується з колективом одного з чернігівських університетів.

Нагадаємо, що минулого тижня президент перебував з робочим візитом на Хмельниччині. Зеленський оприлюднив міні-фільм про дводенну поїздку на Хмельниччину.

4 червня президент провів у Кам'янці-Подільському нараду з представниками туристичної галузі та викликав обурення у журналістів через те, що не дотримується карантину.

Зазначимо, що 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.