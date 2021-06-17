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    Бельгія вийшла до плей-оф чемпіонату Європи

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    Кевін Де Брюйне вдало увійшов у гру - Бельгія вийшла до плей-оф чемпіонату Європи
    Кевін Де Брюйне вдало увійшов у гру
    Фото з відкритих джерел

    Найкраща збірна світу здолала Данію і за тур до фінішу групового турніру континентальної першості забезпечила собі місце в наступному етапі

    Збірна Бельгії, яка очолює рейтинг ФІФА, здобула важку перемогу над Данією в другому турі групового турніру Євро-2020. Скандинавська команда завдяки голу Поульсена вела в рахунку, проте в другому таймі Азар і Де Брюйне, котрий вперше вийшов на поле після травми, якої зазнав у фіналі Лізі чемпіонів, схилили шальки терезів на бік "червоних дияволів". Зазначимо, що останній вийшов на поле в другому таймі. І саме поява Кевіна дозволила бельгійцям перевернути гру.

    Тим часом збірна України здолала Північну Македонію (2:1) і поліпшила свої шанси на вихід до плей-оф з групи С. Голи забили в нашій команді Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук. Дует став першим в історії чемпіонатів Європи, кому вдалося відзначитися в двох матчах поспіль на старті турніру.

    Детальніше: Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро. Ярмоленко і Яремчук забивають!

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Бельгія вийшла до плей-оф чемпіонату Європи