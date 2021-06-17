Бельгія вийшла до плей-оф чемпіонату Європи

Найкраща збірна світу здолала Данію і за тур до фінішу групового турніру континентальної першості забезпечила собі місце в наступному етапі

Збірна Бельгії, яка очолює рейтинг ФІФА, здобула важку перемогу над Данією в другому турі групового турніру Євро-2020. Скандинавська команда завдяки голу Поульсена вела в рахунку, проте в другому таймі Азар і Де Брюйне, котрий вперше вийшов на поле після травми, якої зазнав у фіналі Лізі чемпіонів, схилили шальки терезів на бік "червоних дияволів". Зазначимо, що останній вийшов на поле в другому таймі. І саме поява Кевіна дозволила бельгійцям перевернути гру.

Тим часом збірна України здолала Північну Македонію (2:1) і поліпшила свої шанси на вихід до плей-оф з групи С. Голи забили в нашій команді Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук. Дует став першим в історії чемпіонатів Європи, кому вдалося відзначитися в двох матчах поспіль на старті турніру.

Детальніше: Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро. Ярмоленко і Яремчук забивають!