Зеленський просить Захід дати літаки, щоб збивати ракети, що летять з Росії та Білорусі

Зеленський – Заходу: Якщо у вас немає сил закрити небо, дайте мені літаки

Зеленський зазначив, що літаки радянського часу теж підійдуть для захисту

Президент Володимир Зеленський просить Захід закрити небо над Україною – чи дати літаки, щоб збивати ракети, що летять з Росії та Білорусі. Про це Зеленський заявив, спілкуючись із представниками світових ЗМІ.

«Сьогодні вночі було бомбардування. Три бомби впали в центрі Києва. І Харків – сьогодні, вчора, позавчора. В інших містах нашої держави. Маріуполь обстріляний. Тому ми хочемо закрити небо. Убивають наших людей. Причому з території Білорусі та з території Росії вилітають ці ракети, бомби, «ікандери», літаки, бомбардувальники. І якщо немає у вас сил закрити небо, то дайте мені літаки. Хіба це не справедливо?» – сказав він.

За його словами, якщо нові літаки – надто дорогі, то літаки радянського часу теж підійдуть для захисту.

«Можна нам такі літаки отримати?Щоб ми відповідали (на обстріли. – ред.) на своїй землі? Не на території Росії, не на території Білорусі», – запитав Зеленський.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

Президент Володимир Зеленський у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі.

Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

Також Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.