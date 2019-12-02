Зеленський розповів, хто допоможе повернути анексований Крим



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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю відомому польському виданню

Президент запропонував формат переговорів щодо Криму: Україна, Росія та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки можуть допомогти Києву в поверненні анексованого Росією Криму. Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

Зеленський запропонував формат переговорів: Україна, Росія, США.

«Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США», - сказав він.

Український президент зазначив, що буде піднімати це питання на нормандській зустрічі.

«Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Ця наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася», - заявив він.

Нагадаємо, спікер російської Державної думи В’ячеслав Володін заявив, що якщо в Україні збережеться «націоналізм і утиск малих народів», то зі складу країни вийдуть кілька областей.

Згодом глава МВС України Арсен Аваков різко відреагував на слова глави Держдуми Росії.

Віцепрем’єрміністр Дмитро Кулеба потролив Володіна, заявивши, що Україна «готова прийняти пару областей РФ» .