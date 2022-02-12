Володимир Зеленський розповів про дві важливі телефонні розмови

Зеленський провів розмови з Макроном і Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

«Провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами: президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Маємо незмінну підтримку Франції щодо активізації мирного процесу в межах «Нормандської четвірки» та протистояння провокаціям задля деескалації конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Канада й канадський народ – потужні союзники України.

«Вдячний за прихильність до дипломатичного тиску на Російську Федерацію, підтвердження пакету макрофінансової допомоги, продовження й розширення місії UNIFIER», – підкреслив президент.

Як повідомляв раніше Єлисейський палац, президенти Франції і Росії провели в суботу телефонну розмову тривалістю 1 год. 40 хв. У понеділок Макрон здійснив поїздку до Москви, де провів п'ятигодинні переговори з Путіним, щоб обговорити шляхи деескалації кризи. Після цього французький лідер побував у Києві та Берліні.

Як повідомлялося, Туреччина отримала від джерел у Росії і Білорусі спростування заяв про підготовку вторгнення в Україну. Також Анкара вважає нереалістичним вторгнення Росії в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.