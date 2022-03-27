Українські воїни пішки звільняють степи Таврії (відео)

Відсутність потрібної кількості техніки – зовсім не перешкода для звільнення рідної землі

Сили оборони України все ближче підступають до Чорнобаївки і Херсона, звільняючи попутно населені пункти Херсонської області, повідомляє Акцент.

ЗСУ пішки звільняють степи Таврії. Для бійців сил оборони відсутність техніки зовсім не перешкода для звільнення рідної землі. Наші воїни готові пішки йти десятки кілометрів степами Таврії, щоб звільнити Херсон.

Бої за визволення Херсонської області. pic.twitter.com/wSFH9lo5ll — UOI (@free_esports) March 27, 2022

Як видно по відео, наші військові успішно просувалися вдень по трасі М-14 по в Херсонській області. До знаменитої Чорнобаївки і околиць самого Херсона залишилося буквально 15-20 км. Також ЗСУ успішно звільняють села вздовж Південного Бугу від Миколаєва до Херсона.

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

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