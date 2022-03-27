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    Події в Україні

    Українські воїни пішки звільняють степи Таврії (відео)

    ЗСУ впевнено рухаються до Херсона - Українські воїни пішки звільняють степи Таврії (відео)
    ЗСУ впевнено рухаються до Херсона
    скріншот із відео

    Відсутність потрібної кількості техніки – зовсім не перешкода для звільнення рідної землі

    Сили оборони України все ближче підступають до Чорнобаївки і Херсона, звільняючи попутно населені пункти Херсонської області, повідомляє Акцент.

    ЗСУ пішки звільняють степи Таврії. Для бійців сил оборони відсутність техніки зовсім не перешкода для звільнення рідної землі. Наші воїни готові пішки йти десятки кілометрів степами Таврії, щоб звільнити Херсон.

    Як видно по відео, наші військові успішно просувалися вдень по трасі М-14 по в Херсонській області. До знаменитої Чорнобаївки і околиць самого Херсона залишилося буквально 15-20 км. Також ЗСУ успішно звільняють села вздовж Південного Бугу від Миколаєва до Херсона.

    Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

    Читайте також інтерв'ю: Заступник голови Херсонської облради: Найкращим переговірником з окупантами є ЗСУ
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Українські воїни пішки звільняють степи Таврії (відео)