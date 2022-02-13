Зеленський розповів Трюдо про безпекову ситуацію навколо України

Глава держави висловив подяку Канаді за рішучу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це повідомляє пресслужба Оісу президента.

Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію навколо України, а також повідомив про кроки, що здійснюються з метою деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Сторони обговорили питання активізації допомоги нашій державі на тлі поточних безпекових викликів.

«Високо ціную підтримку України з боку Канади. Вже надана фінансова підтримка нашій державі у розмірі 120 мільйонів доларів та продовження тренувальної місії UNIFIER для нас дійсно важливі», – наголосив Зеленський.

Президент також високо оцінив рішення канадської сторони про виділення значної додаткової фінансової допомоги Україні.

Глава держави висловив подяку Канаді за рішучу підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також євроатлантичних прагнень.

Зеленський зазначив, що в Україні очікують з візитом Джастіна Трюдо та його дружину Софію.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами.

До слова, Посольство Канади в України тимчасово переїжджає з Києва до Львова.

Як повідомляв раніше Єлисейський палац, президенти Франції і Росії провели в суботу телефонну розмову тривалістю 1 год. 40 хв. У понеділок Макрон здійснив поїздку до Москви, де провів п'ятигодинні переговори з Путіним, щоб обговорити шляхи деескалації кризи. Після цього французький лідер побував у Києві та Берліні.

Як повідомлялося, Туреччина отримала від джерел у Росії і Білорусі спростування заяв про підготовку вторгнення в Україну. Також Анкара вважає нереалістичним вторгнення Росії в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.