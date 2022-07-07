РФ готова вдарити по Україні з Чорного моря 40 ракетами, – Генштаб

Зберігається загроза ракетних ударів з Білорусі

У Чорному морі перебуває до шести ракетних носіїв. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у Facebook.

«В акваторіях Чорного та Азовського морів противник утримує в готовності до застосування до шести носіїв високоточної зброї. Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу «Калібр» може складати до 40 одиниць», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ворог сьогодні знову обстріляв Одещину. Вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал о. Зміїного.

Одна із російських ракет, якими окупанти сьогодні обстріляли Одещину, влучила в порожній танкер Millennial Spirit під прапором Молдови.

Нагадаємо, триває 134 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На сході нашої країни противник намагається встановити повний контроль над територією Луганської області. Українські воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

Також, за інформацією Генштабу, зберігається загроза ракетних ударів з Білорусі.



