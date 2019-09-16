Зеленський розраховує на вирішення «нормандською четвіркою» трьох важливих питань



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Президент України Володимир Зеленський

Президент у першу чергу очікує від зустрічі лідерів країн «нормандського формату» вирішення питання обміну «всіх на всіх»

Україна розраховує, що під час зустрічі лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Росія, Німеччина, Франція) вдасться вирішити питання обміну, розведення військ і проведення виборів на Донбасі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Києві, передає кореспондент УНН.

«Там має бути вирішення – не підняття теми, а вирішення – питання остаточного обміну всіх наших полонених. Друге питання – остаточне вирішення із чіткими термінами розведення військ – Золоте, Петрівське, а потім з чіткими термінами, коли ми розводимо війська вздовж усієї території. Якщо ми говоримо про вибори на тимчасово окупованій території, то мають бути чіткі терміни виведення військ до виборів з тимчасово окупованих територій», - зазначив Зеленський.

За його словами, наразі невідомо, чи зможуть сторони вирішити всі ці питання під час однієї зустрічі. Утім, важливо буде, якщо ця зустріч у «нормандському форматі» врешті відбудеться.

При цьому він додав, що вважає неприпустимим проведення зустрічей у «нормандському форматі» раз на три роки, коли в Україні йде війна і щодня гинуть люди.

Раніше повідомлялось, що, за словами голови МЗС України Вадима Пристайка, президент України Володимир Зеленський очікує від саміту лідерів країн «нормандського формату», у якому обговорюється врегулювання на Донбасі, зміцнення того прогресу, який був досягнутий, для того, щоб рухатися далі, зокрема, щодо продовження розведення сил і засобів на визначених ділянках на Донбасі, спрощення життя для жителів Донбасу, питання звільнення усіх бранців Кремля.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.