У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу



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У вівторок тестами вітчизняного виробника було протестовано понад 30 співробітників бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Фото: КМДА

Планується на добу робити близько 100 аналізів

У Києві розпочали тестування медичних працівників ІФА-тестами – для визначення антитіл до Covid-19.

Про це заявила директорка департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

У вівторок тестами вітчизняного виробника «Діапроф-Мед» було безкоштовно протестовано понад 30 співробітників бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«У першу чергу тестуємо тих медиків, які безпосередньо задіяні в наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Сьогодні це «ковідні» бригади «швидких». Після них розпочинаємо масове тестування співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», - розповіла Гінзбург.

За її словами, планується на добу робити близько 100 аналізів. Також до кінця тижня будуть протестовані ІФА-тестами співробітники столичних пологових, перевіряти на наявність антитіл їх розпочали ще 25 травня.

Гінзбург зазначила, що ІФА-тестування незамінне для виявлення тих, хто перехворів на Covid-19, у тому числі безсимптомно. Такий метод дозволить краще розуміти справжню статистику захворюваності серед медичних працівників, якісніше відстежувати поширеність вірусу тощо.

«На сьогодні в 12 лабораторіях комунальних закладів охорони здоров’я є можливість отримувати результати ІФА. Департамент проводить роботу з керівниками закладів, які, я впевнена, зацікавлені в такому тестуванні. Тому що йдеться, в першу чергу, про піклування про своїх співробітників та пацієнтів», – зауважила директорка департаменту охорони здоров’я.

Вона також повідомила, що департамент ініціюватиме внесення відповідних змін до міської цільової програми «Здоров’я киян», які нададуть право місту закуповувати ІФА-тести централізовано та забезпечувати ними столичні медустанови.

До слова, понад чотири тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

Нагадаємо, показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва перевищує норму в чотири рази та становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб на 100 тисяч.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

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