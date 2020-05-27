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    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу

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    У вівторок тестами вітчизняного виробника було протестовано понад 30 співробітників бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу
    У вівторок тестами вітчизняного виробника було протестовано понад 30 співробітників бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
    Фото: КМДА

    Планується на добу робити близько 100 аналізів

    У Києві розпочали тестування медичних працівників ІФА-тестами – для визначення антитіл до Covid-19.

    Про це заявила директорка департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

    У вівторок тестами вітчизняного виробника «Діапроф-Мед» було безкоштовно протестовано понад 30 співробітників бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

    «У першу чергу тестуємо тих медиків, які безпосередньо задіяні в наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Сьогодні це «ковідні» бригади «швидких». Після них розпочинаємо масове тестування співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», - розповіла Гінзбург.

    За її словами, планується на добу робити близько 100 аналізів. Також до кінця тижня будуть протестовані ІФА-тестами співробітники столичних пологових, перевіряти на наявність антитіл їх розпочали ще 25 травня.

    Гінзбург зазначила, що ІФА-тестування незамінне для виявлення тих, хто перехворів на Covid-19, у тому числі безсимптомно. Такий метод дозволить краще розуміти справжню статистику захворюваності серед медичних працівників, якісніше відстежувати поширеність вірусу тощо.

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    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу
    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу
    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу
    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу
    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу
    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу

    «На сьогодні в 12 лабораторіях комунальних закладів охорони здоров’я є можливість отримувати результати ІФА. Департамент проводить роботу з керівниками закладів, які, я впевнена, зацікавлені в такому тестуванні. Тому що йдеться, в першу чергу, про піклування про своїх співробітників та пацієнтів», – зауважила директорка департаменту охорони здоров’я.

    Вона також повідомила, що департамент ініціюватиме внесення відповідних змін до міської цільової програми «Здоров’я киян», які нададуть право місту закуповувати ІФА-тести централізовано та забезпечувати ними столичні медустанови.

    До слова, понад чотири тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

    Нагадаємо, показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва перевищує норму в чотири рази та становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб на 100 тисяч.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Столична влада зняла карантинні обмеження у трьох монастирях Києва.

    здоров'я Київ медицина лікар лікарня КМДА коронавірус
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