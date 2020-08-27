Зеленський сьогодні перебуває на Кіровоградщині
Президент має намір зустрітися з представниками місцевого бізнесу
Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Кіровоградській області, де огляне хід програми «Велике будівництво» та візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Кіровоградську область. Глава держави візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року», - ідеться в повідомленні.
Також Зеленський ознайомиться з перебігом реконструкції соціальних об’єктів, зокрема спортивної школи, яку ремонтують у межах програми «Велике будівництво».
Крім того, запланована зустріч президента з представниками місцевого бізнесу.
26 серпня Зеленський перебував з робочим візитом на Дніпропетровщині. У Кривому Розі Зеленський приїхав на футбольний матч, який майже на годину було затримано, оскільки президент мав вдарити по м'ячу першим, але запізнювався. Перед цим Зеленський у Дніпрі сходив у McDonald`s.
Крім того, охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці. Активістка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.
Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.
У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.