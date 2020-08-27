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    Зеленський сьогодні перебуває на Кіровоградщині

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    <span>Володимир Зеленський 27 серпня прибув у Кіровоградську область</span> - Зеленський сьогодні перебуває на Кіровоградщині
    Володимир Зеленський 27 серпня прибув у Кіровоградську область

    Президент має намір зустрітися з представниками місцевого бізнесу

    Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Кіровоградській області, де огляне хід програми «Велике будівництво» та візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Кіровоградську область. Глава держави візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року», - ідеться в повідомленні.

    Також Зеленський ознайомиться з перебігом реконструкції соціальних об’єктів, зокрема спортивної школи, яку ремонтують у межах програми «Велике будівництво».

    Крім того, запланована зустріч президента з представниками місцевого бізнесу.

    26 серпня Зеленський перебував з робочим візитом на Дніпропетровщині. У Кривому Розі Зеленський приїхав на футбольний матч, який майже на годину було затримано, оскільки президент мав вдарити по м'ячу першим, але запізнювався. Перед цим Зеленський у Дніпрі сходив у McDonald`s.

    Крім того, охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці. Активістка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань. 

    Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

    У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.

     

    будівництво Володимир Зеленський Кіровоградщина президент
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