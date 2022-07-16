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    Культура

    Померла визначна українська поетеса з Бразилії

    Пішла з життя письменниця і літературознавиця Віра Вовк - Померла визначна українська поетеса з Бразилії
    Пішла з життя письменниця і літературознавиця Віра Вовк
    фото: nas.gov.ua

    Лауреатка Шевченківської премії Віра Вовк писала свої твори українською та португальською мовами

    У Ріо-де-Жанейро на 97-му році життя померла визначна українська письменниця і літературознавиця в діаспорі Віра Вовк. Про це повідомив у Facebook польський та український поет, перекладач, літературознавець, головний редактор щорічника «Український літературний провулок» Тадей Карабович.

    «Сьогодні вранці померла в Ріо-де-Жанейро відома українська поетеса, член НСПУ, співтворець Нью-Йоркської групи Віра Вовк (1926-2022). Вічна і Блаженна Їй пам’ять!», – написав Тадей Карабович.

    Віра Вовк – українська та бразильська письменниця, поетеса, літературознавиця, драматургиня, перекладачка та науковиця. Співзасновниця та учасниця літературної спілки «Нью-Йоркська група».

    Народилася 2 січня 1926 року в Бориславі (Львівська область). Навчалася у Львові, в Дрездені.

    Однак з початком Другої світової війни родина подалася на Захід. Саме там, дівчина встановилася як глибокий фахівець і цікавий письменник.

    На еміграції – з 1945 року, спершу в Німеччині, згодом у Бразилії. Із 1949 року разом з матір’ю переїхала до Ріо-де-Жанейро.

    Авторка збірок поезії, прозових творів, п’єс, перекладів. Писала українською та португальською мовами.

    З 1950-х й до 2000-х працювала професором німецької літератури в державному університеті Ріо-де-Жанейро.

    Активно пропагувала українську культуру та мову. Виступала з літературними доповідями, лекціями й авторськими вечорами у Нью-Йорку, Вашингтоні, Філадельфії, Клівленді, Чикаго, Детройті, Торонто, Монреалі, Оттаві, Ванкувері, Лондоні, Парижі, Римі, Мадриді, Мюнхені, Буенос-Айресі, Києві, Львові.

    Державні нагороди: Орден княгині Ольги III ступеня (2003), Шевченківська премія у галузі літератури (2008).

    До слова, у четвер, 14 липня, у віці 73 років померла перша дружина Дональда Трампа Івана Трамп.

    Теги: Бразилія Україна Шевченківська премія письменник премія державні нагороди
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    Померла визначна українська поетеса з Бразилії