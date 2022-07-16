Обстріл Вінниці: сім'ї загиблих та постраждалих отримають грошову допомогу

Розмір допомоги від міськради Вінниці становитиме 25 та 50 тис. грн

Вінницька міська та обласна ради виділять компенсації постраждалим та сім'ям загиблих унаслідок ракетного обстрілу міста. Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.

Так, розмір допомоги від міськради Вінниці становитиме 25 та 50 тис. грн.

«Сім’ям загиблих та поранених цивільних вінничан надамо допомогу. Це – 50 та 25 тисяч гривень. Таке рішення прийняли сьогодні», – йдеться у дописі.

«Зараз найважливіше – зберегти життя і здоров’я людей. Медики роблять усе можливе і неможливе. Але на превеликий жаль, не у наших силах воскресити тих, чиї життя забрав теракт. Ця втрата болить усім нам», – додав Моргунов.

Із пропозицією про виплату компенсацій виступив і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, повідомили у пресслужбі.

«Прошу невідкладно вирішити питання щодо виділення з обласного бюджету коштів для надання матеріальної допомоги постраждалим та сім’ям загиблих», – йдеться у зверненні Соколового до голови ОВА Сергія Борзова.

Пропозиція була схвалена депутатами, і відповідне звернення було передано очільнику області.

Сума матеріальної допомоги не вказана.

Як повідомлялося, кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 24 загиблих.

Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих і 83 постраждалих, у яких складні поранення та опіки. Серед жертв троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Зокрема, під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Також загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Оприлюднено відео, зняте з висоти пташиного польоту, з масштабами руйнувань у центрі Вінниці.

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