Зеленський відвідає Туреччину наприкінці жовтня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський назвав зустріч з Реджепом Ердоганом у лютому «дуже корисною»

У лютому до Києва прилітав президент Туреччини

У Офісі президента анонсували державний візит президента Володимира Зеленського до Туреччини.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Там (в Туреччині, - ред.) буде багато часу присвячено економіці. Нам врешті-решт треба завершувати переговори щодо зони вільної торгівлі. Важливі питання і військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною», - зазначив чиновник.

Жовква також обмовився, що заплановано ще один візит Володимира Зеленського, над яким ще триває робота, на багатосторонній захід.

«І декілька візитів буде інших іноземних лідерів до України до кінця року. Тому нинішня зовнішньополітична інтенсивність президента Зеленського збережеться до кінця року», - додав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Нагадаємо, Зеленський перебував з візитом у Туреччині 7-8 серпня 2019 року. Тоді Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами.

Зокрема, 8 серпня 2019 року Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм. Згодом Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм

У лютому 2020 року у рамках візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україну відбувлася зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

До слова, тоді Ердоган привітав почесну варту словами «Слава Україні».