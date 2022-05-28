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    Суспільство

    «Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг з Донеччини

    Сьогодні з Донецької області вирушить евакуаційний потяг - «Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг з Донеччини
    Сьогодні з Донецької області вирушить евакуаційний потяг
    фото з відкритих джерел

    Потяг їхатиме через Дніпро

    «Укрзалізниця» призначила на сьогодні, 28 травня, додатковий евакуаційний потяг з Покровська Донецької області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Попередньо потяг 234/233 Покровськ – Львів вирушить з початкової точки о 16:30. Проте у відомстві зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

    Проїзд у цьому потязі безкоштовний.

    Поїзд №234/233 рухатиметься до Львова із зупинкою у Дніпрі.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів. Частина з них відправлятиметься раніше. Графік зміниться з 29 травня. Детальніше про те, які поїзди та як змінюють свій розклад читайте тут.

    Крім цього, «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

    Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів потяг Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг з Донеччини