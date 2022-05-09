9 мая – основний маркер російськості

Саме Побєда – є фундаментальним стрижнем русоідеології

Ці цифри – річної давності. Аж раптом 12 місяців тому. Аж раптом сьомий рік війни з росією. Якийсь-там травень-2021.

31% – однозначно за 9 мая.

41% – за подвійне відзначення 8 і 9 травня при обов’язковому збереженні 9-го.

Сумарно: 72% торішніх українців виявляли прихильність до сталінського Дня Побєди. Ба більше: 80% сприймали його як свято зі значимим для себе символізмом.

Аж раптом 12 місяців тому, сьомий рік війни з росією. Якийсь-там травень-2021.

37% трактували тамті події як «перемогу радянського народу у великій вітчизняній війні». Совєтська й гламурно-пілоточна інтерпретація тих подій тотально була поширена у Південному та Східному регіонах: на сході адептів 9 мая було 42%, на півдні 48%. Кожен 8-й мешканець Сходу (12%) вважав Сталіна видатним діячем. А загалом, рік тому, на сьомий рік війни з росією, 29% підтримували георгіївську стрічку. Це кожен третій.

Це було рівно рік тому. Пряма лінія між побєдобєсним світоглядом і нинішньою війною – найпряміша з усіх прямих ліній, відомих в евклідовій геометрії. І тепер побєдобєсні неосталіністи на крилах балістичних ракет «несуть» благу вість для учорашніх прибічників деструктивного культу 9 мая.

Це – констатація заднім числом. Вона безпомічна й холодна, як збільшувальна лінза мікроскопа. Ворог свідомо прийшов у препаскудну, ліниву, колонізовану, стокгольмськосиндромну, ватненьку, нерішучу, зросійщену країну, яка ще рік тому всі українські й українізаційні процеси сприймала мляво або в штики. В країну, де проспекти Небесної Сотні перейменовували в маршала жукова, а не навпаки! Де штрафували й цькували за образи в бік 9-майного насєлєнія.

А що тепер? Можливо, бодай тепер дійде теза, яку висміювали 30 років. Теза проста, як курс карабля: приналежність до парадигми Побєди – це автоматична приналежність до путінізму. Просто, як 2на2. Бо саме Побєда (не День незалежності РФ чи День Конституції РФ) – є фундаментальним стрижнем русоідеології. 9 мая – основний маркер російськості. Це і є той шифр-код-пароль, по якому рашка заходить у твої двері, навіть не питаючи. 0905 – навіть дитина здогадалась би.

Тому без варіантів: відзначати європейське 8 травня – день розгрому нацизму, а 9 травня – косити траву, копати грядки й сіяти руколу.

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Джерело: блог Остапа Дроздова

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