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    Через відставку Авакова? «Слуги народу» збираються на закрите засідання – ЗМІ

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    Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням на фракції може бути відставка глави МВС Арсена Авакова - Через відставку Авакова? «Слуги народу» збираються на закрите засідання – ЗМІ
    Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням на фракції може бути відставка глави МВС Арсена Авакова
    Фото: glavcom.ua

    Сьогодні ввечері може відбутися закрите засідання фракції «Слуга народу»

    У вівторок ввечері, 13 липня, може відбутися закрите засідання фракції «Слуга народу», присвячене обговоренню кадрових питань. Про це повідомили співрозмовники «РБК-Україна» в парламенті.

    «Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова», – сказав співрозмовник.

    На питання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників держави дали ухильні відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість.

    «Розмови ходять різні», – сказав один з них.

    Раніше ЗМІ повідомили, що восени уряд Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб заодно звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який обіймає цю посаду ще з 2014 року і пережив уже дві відставки уряду лише за Зеленського.

    Зазначимо, у травні ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що «уже йде дискусія, хто замінить Авакова». Головною причиною того, що міністра досі не звільнили, він назвав відсутність голосів у парламенті під голосування за відставку Авакова. На питання, чи називаються вже конкретні імена на заміну міністру, ексгенпрокурор відповів ствердно.

    Хоча ще навесні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що немає підстав для відставки глави МВС Арсена Авакова.

    Раніше Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається. Глава МВС також розповів, через що він «лютує».

    Як відомо, рік тому Комітет з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд до Верховної Ради постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Теги: МВС Арсен Аваков депутат відставка політика партія Слуга народу уряд фракція
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    Через відставку Авакова? «Слуги народу» збираються на закрите засідання – ЗМІ