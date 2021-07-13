Через відставку Авакова? «Слуги народу» збираються на закрите засідання – ЗМІ

Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням на фракції може бути відставка глави МВС Арсена Авакова

Сьогодні ввечері може відбутися закрите засідання фракції «Слуга народу»

У вівторок ввечері, 13 липня, може відбутися закрите засідання фракції «Слуга народу», присвячене обговоренню кадрових питань. Про це повідомили співрозмовники «РБК-Україна» в парламенті.

«Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова», – сказав співрозмовник.

На питання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників держави дали ухильні відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість.

«Розмови ходять різні», – сказав один з них.

Раніше ЗМІ повідомили, що восени уряд Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб заодно звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який обіймає цю посаду ще з 2014 року і пережив уже дві відставки уряду лише за Зеленського.

Зазначимо, у травні ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що «уже йде дискусія, хто замінить Авакова». Головною причиною того, що міністра досі не звільнили, він назвав відсутність голосів у парламенті під голосування за відставку Авакова. На питання, чи називаються вже конкретні імена на заміну міністру, ексгенпрокурор відповів ствердно.

Хоча ще навесні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що немає підстав для відставки глави МВС Арсена Авакова.

Раніше Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається. Глава МВС також розповів, через що він «лютує».

Як відомо, рік тому Комітет з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд до Верховної Ради постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.