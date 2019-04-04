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    Шахраї вже продають квитки на дебати Порошенка і Зеленського

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    Аферисти&nbsp;<span>почали заробляти на майбутніх дебатах</span> - Шахраї вже продають квитки на дебати Порошенка і Зеленського
    Аферисти почали заробляти на майбутніх дебатах

    В оголошенні вказано, що квиток на дебати на 19 квітня 2019 року можна придбати за 187 грн

    На платформі онлайн-оголошень невідомі продають фейкові квитки на дебати між кандидатами на посаду президента Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський». Про це в четвер, 4 квітня, повідомляє УНН

    Зокрема, в оголошенні вказано, що квиток на дебати на 19 квітня 2019 року можна придбати за 187 грн, перерахувавши гроші на карту, яку чоловік надіслав журналістці в смс-повідомленні. Після переказу коштів шахрай пообіцяв надіслати на пошту «нотаріально завірений квиток». 

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    Зазначається, що після переказу грошей на зазначену чоловіком карту його стільниковий телефон став недоступний для дзвінків. Однак оголошення з онлайн-платформи досі активно.

    Адміністрація президента України оголосила акредитацію журналістів на відвідування Петром Порошенком НСК «Олімпійський». Візит призначено на 9:00 ранку, вхід журналістів почнеться о 8:00.

    Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

    Крім того, стадіон «Олімпійський», де завтра здаватимуть аналізи Порошенко і Зеленський, оточила Нацгвардія.

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