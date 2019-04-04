Стадіон «Олімпійський», де завтра здаватимуть аналізи Порошенко і Зеленський, оточила Нацгвардія



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Бійці Нацгвардії оточили Олімпійський стадіон у Києві, 4 квітня Фото: Facebook/Sofia Kasianenko

Нацгвардійці не повідомляють, чому виставлено оточення

Дебати Зеленського і Порошенка, які повинні пройти на «Олімпійському» не на жарт схвилювали українське суспільство. Стало відомо, що до стадіону почали стягувати військових Національної гвардії України, а також там чергують пожежні машини. Про це повідомив журналіст Левко Стек на своїй Facebook-сторінці.

Причину таких посилених заходів безпеки у штабах обох кандидатів поки що не коментують.

«А тепер без жартів. Територію довкола Олімпійського оточили нацгвардійці. Причини не називають. Але біля стадіону метушня. Пожежні машини. Припускаю, почалась підготовка до дебатів», - написав журналіст у своїй публікації.

Після заяви голови держави Петра Порошенка про те, що завтра в медпункті «Олімпійського» він і інший кандидат у президенти - актор Володимир Зеленський - пройдуть медогляд, передбачається, що територію спорткомплексу перевіряють перед прибуттям Президента.

Нацгвардійці не повідомляють, чому виставлено оточення.

Адміністрація президента України оголосила акредитацію журналістів на відвідування Петром Порошенком НСК «Олімпійський». Візит призначено на 9:00 ранку, вхід журналістів почнеться о 8:00.

Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.