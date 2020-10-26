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    Зеленський заявив, що буде жорстко стежити за новообраною місцевою владою

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    Зеленський заявив, що буде жорстко стежити за новообраною місцевою владою - Зеленський заявив, що буде жорстко стежити за новообраною місцевою владою
    Зеленський заявив, що буде жорстко стежити за новообраною місцевою владою

    Зеленський пообіцяв «чесну співпрацю» між центральною і місцевою владою

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував екзит–поли місцевих виборів.

    Про це він написав у Facebook.

    «Ми все ще не навчилися спокійно дискутувати та слухати один одного. Шукати компроміси. Співпрацювати. І тому, коли передвиборча кампанія наближається до фінішу, втома від виборів у суспільства безмежна. Якщо сьогодні запитати в людей на вулицях, що вони думають про вибори, більшість українців відверто скаже: та швидше б усе це закінчилося», – зазначив Зеленський.

    Він додав, що мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж президент.

    «За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей. Але чи працюють вони на тебе? Чи будуть вони працювати в нових реаліях? Зрозуміло, що я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою», – додав Зеленський.

    Він заявив, що президент – це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила.

    «Місцева влада – це конкретні питання «тут і зараз», це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури. Тому завжди правильно ставте наголос у тому, хто й за що відповідає в країні. Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками», – підсумував Зеленський.

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
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