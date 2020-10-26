Зеленський заявив, що буде жорстко стежити за новообраною місцевою владою



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Зеленський заявив, що буде жорстко стежити за новообраною місцевою владою

Зеленський пообіцяв «чесну співпрацю» між центральною і місцевою владою

Президент України Володимир Зеленський прокоментував екзит–поли місцевих виборів.

Про це він написав у Facebook.

«Ми все ще не навчилися спокійно дискутувати та слухати один одного. Шукати компроміси. Співпрацювати. І тому, коли передвиборча кампанія наближається до фінішу, втома від виборів у суспільства безмежна. Якщо сьогодні запитати в людей на вулицях, що вони думають про вибори, більшість українців відверто скаже: та швидше б усе це закінчилося», – зазначив Зеленський.

Він додав, що мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж президент.

«За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей. Але чи працюють вони на тебе? Чи будуть вони працювати в нових реаліях? Зрозуміло, що я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою», – додав Зеленський.

Він заявив, що президент – це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила.

«Місцева влада – це конкретні питання «тут і зараз», це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури. Тому завжди правильно ставте наголос у тому, хто й за що відповідає в країні. Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками», – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.