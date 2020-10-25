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    Політика

    В Офісі Зеленського оцінили вибори, що відбулися

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    Сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад - В Офісі Зеленського оцінили вибори, що відбулися
    Сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад

    Офіс президента України повідомив, що місцеві вибори в країні відбулися без втручання у виборчий процес

    Перебіг голосування на місцевих виборах в Україні відповідав високим демократичним стандартам.

    Про це йдеться в заяві Офісу президента України.

    Офіс президента України повідомив, що місцеві вибори в країні відбулися без втручання у виборчий процес органів державної влади та посадових осіб. 

    «Це безумовний пріоритет для правової та демократичної держави – абсолютно вільне волевиявлення громадян», – йдеться в повідомленні.

    Усі політичні сили, які брали участь у виборах, мали повний спектр можливостей для донесення своєї позиції до виборців. Передвиборча кампанія загалом і перебіг голосування відповідали високим демократичним стандартам та чинному законодавству, наголосили в Офісі президента.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
    вибори міст Офіс президента
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