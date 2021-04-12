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    Найбільша фракція Європарламенту закликала Путіна «забрати руки» від України

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    Російська агресія щодо України непокоїть європейських парламентарів&nbsp; - Найбільша фракція Європарламенту закликала Путіна «забрати руки» від України
    Російська агресія щодо України непокоїть європейських парламентарів 
    Фото з відкритих джерел

    Європейські політики закликають Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації

    Фракція Європейської народної партії у парламенті Євросоюзу заявила, що країнам Унії потрібно бути готовими застосувати нові санкції щодо Російської Федерації у разі загострення агресії проти України. Про це йдеться в заяві фракції, опублікованій сьогодні на офіційній сторінці в твіттері.

    «Ми маємо сказати це голосно й чітко: пане Путін, руки геть від України. Будь-яке застосування сили буде мати наслідки. Країни-члени мають бути готовими застосувати нові пакети санкцій, щоб зупинити Москву», – йдеться в повідомленні.

    Додамо, що сьогодні ЄС анонсував засідання голів МЗС через загострення на Донбасі. Воно має відбутися наступного понеділка, 19 квітня.

    За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

    Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

    Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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    Теги: ЄС Путін військові Україна
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