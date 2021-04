Найбільша фракція Європарламенту закликала Путіна «забрати руки» від України

Фракція Європейської народної партії у парламенті Євросоюзу заявила, що країнам Унії потрібно бути готовими застосувати нові санкції щодо Російської Федерації у разі загострення агресії проти України. Про це йдеться в заяві фракції, опублікованій сьогодні на офіційній сторінці в твіттері.

We have to say it loud and clear: hands off #Ukraine Mr Putin.



Any use of force will have consequences. Member States have to be ready to impose new sets of sanctions to stop Moscow. pic.twitter.com/ujRkJeGM2q