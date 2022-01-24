Президент звернувся до українців: основні тези (відео)

Президент, зокрема, закликав громадян бути спокійними і «не кричати все пропало»

Сьогодні відбулося засідання РНБО. Одним із найважливіших питань була безпекова ситуація в Україні, також йшлося про ситуацію енергетичному секторі, а також протидію Covid-19. Про це розповів президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Шановні громадяни України, щойно закінчило засідання РНБО. Підсумком саме цього засідання є негучні рішення для немедійного простору, а дуже важливі висновки для нашого суспільства та українських громадян. Вони звучать просто – все під контролем, причин для паніки немає», – сказав президент.

За словами Зеленського, першим питання засідання була ситуація на сході нашої держави.

«Ми працюємо для повної деескалації ситуація та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, дипломатами, а головне – нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх», – додав глава держави.

Зеленський, зокрема, закликав громадян бути спокійними і «не кричати все пропало».

Основні тези Зеленського з відеозвернення:

Вакцинація довела свою безальтернативність і ефективність;

Ми працюємо заради повної деескалації ситуації і рухаємося шляхом мирного врегулювання;

Україна спокійно пройде опалювальний сезон, адже газу та вугілля достатньо. На електростанціяї і портах запаси перевищили 1 млн тонн;

У рамках програми «єПідтримки» – для громадян, які отримають третю бустерну дозу, нарахують ще 500 гривень;

Відсьогодні люди старші 60 років зможуть витрачати тисячу за вакцинацію на ліки;

Кількість нових хворих на коронавірус зростає, але в лікарнях зайнято лише 28% ліжок;

2022 рік може стати останнім для коронавірусу, для цього має бути високий рівень щеплень;

Треба вакцинуватись, щоб бути здоровими;

Зазначимо, МОЗ прогнозує, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.