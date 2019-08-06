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    Зеленський звільнив двох заступників голови Держприкордонслужби

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    Президент Володимир Зеленський - Зеленський звільнив двох заступників голови Держприкордонслужби
    Президент Володимир Зеленський

    Укази президента оприлюднено 6 серпня

    Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення першого заступника і заступника голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відповідні укази були оприлюднені 6 серпня.

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    «Звільнити Гресько Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України», - йдеться в указі №582/2019.

    Указом №583/2019 глава держави звільнив з посади заступника голови Держприкордонслужби Артура Піменова.

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    Зеленський звільнив двох заступників голови Держприкордонслужби
    Зеленський звільнив двох заступників голови Держприкордонслужби

    Нагадаємо, 13 червня президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.

    Також зазначимо, що новий глава Держприкордонслужби обіцяє кардинальні реформи.

     

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