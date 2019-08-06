Зеленський звільнив двох заступників голови Держприкордонслужби
Президент Володимир Зеленський
Укази президента оприлюднено 6 серпня
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення першого заступника і заступника голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Відповідні укази були оприлюднені 6 серпня.
Читайте також
«Звільнити Гресько Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України», - йдеться в указі №582/2019.
Указом №583/2019 глава держави звільнив з посади заступника голови Держприкордонслужби Артура Піменова.
Нагадаємо, 13 червня президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.
Також зазначимо, що новий глава Держприкордонслужби обіцяє кардинальні реформи.