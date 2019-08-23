Засуджений в Україні росіянин Седіков попросив Зеленського про помилування



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У 2017 році Седікова визнали винним у терористичній діяльності та засудили до 11 років в'язниці

Олексій Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, у 2016 році він воював на боці бойовиків угрупування «ЛНР»

Росіянин Олексій Седіков, засуджений в Україні за тероризм через те, що воював на боці бойовиків, написав заяву-прохання про помилування на ім'я президента Володимира Зеленського.

Про це Седіков розповів «Громадському».

«Десь два тижні тому до мене прийшли співробітники СБУ і запитали, чи я хочу на обмін, я сказав, що так і мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю», - сказав ув'язнений.

Нагадаємо, Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, у 2016 році він воював на боці бойовиків угрупування «ЛНР». В липні 2016 року Седікова затримали українські військові, тоді він отримав поранення ноги. У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності та засудили до 11 років в'язниці. Він є в списку росіян, яких Україна готова обміняти на політв'язнів в Росії і на Донбасі.

Його вже возили на обмін в грудні 2017 року, але повернули, як і всіх інших росіян.

Напередодні стало відомо, що ексберкутівця Саттарова випустили з-під варти для обміну на одного з українських моряків.

У четвер ЗМІ повідомили, що Росія готує обмін ув'язненими за формулою 33 на 33.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.