Голову Одеської митниці звільнили після візиту Зеленського



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Олександр Власов Фото: Цензор.НЕТ

В указі зазначається, що Власова звільнили за згодою сторін на підставі його заяви

Олександра Власова звільнили з посади голови Одеської митниці Державної фіскальної служби України.

Про це 22 серпня повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідний указ в.о. глави ДФС Дениса Гутенка.

В указі зазначається, що Власова звільнили за згодою сторін на підставі його заяви.

Нагадаємо, під час візиту до Одеси у липні президент Володимир Зеленський на нараді в морському торговельному порту запропонував тимчасово виконувачу обов’язків голови Державної фіскальної служби України Олександру Власову написати заяву на звільнення.

Приводом для звільнення стала відпустка очільника Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Ігоря Ткачука.

Під час наради Зеленський спитав, чому нема Ігоря Ткачука. У відповідь почув, що той два тижні як у відпустці.

«Не можете забезпечити присутності — може напишете заяву на звільнення? - спитав Зеленський у Власова. - Я хотів би, щоб Ви написали заяву на звільнення. Я Вам сказав звільнити всіх неефективних співробітників, ви у Фейсбуці написали, що звільняєте їх, а насправді - відправили у відпустку», - заявив Зеленський.

До слова, Власов працював на посаді т.в.о. глави ДФС з вересня 2018 року. До цього був керівником Одеської митниці, а ще раніше - начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення Антитерористичної операції ДФС.