У Туреччині палає масштабна лісова пожежа. Закрито аеропорт (відео)

До гасіння пожежі у Туреччині залучено авіацію

На північному заході Туреччини 8 серпня спалахнула масштабна лісова пожежа, через що зупинив роботу аеропорт Чанаккале. Про це повідомляє повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Haber.

Аеропорт припинив приймати всі цивільні рейси. Ба більше, через пожежу, яка почалася на сільськогосподарських угіддях і поширилася на прилеглі лісові масиви, евакуйовано три населені пункти.

#Çanakkale Merkez ve #Bayramiç'te yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda hızı saatte 56 km' yi bulan şiddetli rüzgârla da mücadele ediyoruz. Yangınlara hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahalemiz sürüyor.



Toprağımız nefes alana, son kıvılcım sönene kadar yangınlarla… pic.twitter.com/zfCZaqhvNE — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 8, 2025

Зокрема, місцева влада повідомила про евакуацію після того, як вогонь наблизився до житлових районів. Зараз екстрені служби борються з вогнем.

Çanakkale Bayramiç Sarıcaeli Köyü'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ne kadar ilerledi. Üniversite hastanesi ve çomü kampüs bölgesi boşaltılıyor. ACİL destek talep ediyoruz!

Інформація щодо постраждалих та загиблих на даний момент не надходила. До гасіння пожежі також залучено авіацію.

Ateş düştüğü yeri yakıyor diye boşuna dememişler. Kendi yangınımızla ilgilenirken Bayramiç'te olan yangını görmedik.

Bayramiç ilçesi Yiğitler ve Saçaklı köyleri başta olmak üzere en az 5 köyün etkilendiği yangın kontrol altına alınamadan sürüyor.

Нагадаємо, напередодні масштабна лісова пожежа охопила понад 15 тисяч гектарів землі у французькому департаменті Од. Щонайменша одна людина загинула, дев'ять осіб отримали поранення. Міністерство екології Франції повідомило, що ця пожежа стала наймасштабнішою з 1976 року.

Наприкінці липня масштабна лісова пожежа вирувала у Греції, поблизу Афін і в інших регіонах країни. Такі погодні аномалії відбуваються через аномальну спеку.