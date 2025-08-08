Головна Світ Соціум
У Туреччині палає масштабна лісова пожежа. Закрито аеропорт (відео)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
У Туреччині палає масштабна лісова пожежа. Закрито аеропорт (відео)
У Туреччині палає пожежа
фото: скріншот з відео

До гасіння пожежі у Туреччині залучено авіацію

На північному заході Туреччини 8 серпня спалахнула масштабна лісова пожежа, через що зупинив роботу аеропорт Чанаккале. Про це повідомляє повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Haber.

Аеропорт припинив приймати всі цивільні рейси. Ба більше, через пожежу, яка почалася на сільськогосподарських угіддях і поширилася на прилеглі лісові масиви, евакуйовано три населені пункти.

Зокрема, місцева влада повідомила про евакуацію після того, як вогонь наблизився до житлових районів. Зараз екстрені служби борються з вогнем.

Інформація щодо постраждалих та загиблих на даний момент не надходила. До гасіння пожежі також залучено авіацію.

Нагадаємо, напередодні масштабна лісова пожежа охопила понад 15 тисяч гектарів землі у французькому департаменті Од. Щонайменша одна людина загинула, дев'ять осіб отримали поранення. Міністерство екології Франції повідомило, що ця пожежа стала наймасштабнішою з 1976 року.

Наприкінці липня масштабна лісова пожежа вирувала у Греції, поблизу Афін і в інших регіонах країни. Такі погодні аномалії відбуваються через аномальну спеку.

У Туреччині палає масштабна лісова пожежа. Закрито аеропорт (відео)
У Туреччині палає масштабна лісова пожежа. Закрито аеропорт (відео)
Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів
Кулінарні книги залишились у минулому: як готує їжу покоління зумерів
У США винайдено краплі, які повертають ідеальний зір на 10 годин щодня
У США винайдено краплі, які повертають ідеальний зір на 10 годин щодня
Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку
Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
Актор серіалу «Дивні дива» зізнався, що регулярно допомагає Україні
Актор серіалу «Дивні дива» зізнався, що регулярно допомагає Україні

