Туреччину сколихнув сильний землетрус, є руйнування

У провінції Баликесір у Туреччині 10 серпня стався землетрус магнітудою 6,1. Він був на глибині 11 кілометрів. Поштовхи відчували навіть у Стамбулі та Ізмірі. Є пошкоджені будівлі, працюють аварійні служби. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN Türk.

Близько 20:15 в тому ж районі стався повторний землетрус магнітудою 4,6 бала. Мер Баликесіра Ахмет Акин заявив, що є руйнування на кількох локаціях.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що рятувальні та аварійні служби одразу розпочали перевірку ситуації на місцях. У адміністрації губернатора Стамбула зазначили, що, за попередніми даними, у місті не зафіксовано руйнувань та постраждалих.

Надзвичайну ситуацію прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевнив, що усі необхідні служби ліквідують наслідки стихії.

«Висловлюю співчуття всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у навколишніх провінціях», – сказав лідер держави.

Згодом, близько 20:42, мер провінції Синдирґі повідомив виданню про чотирьох врятованих людей.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року в Туреччині зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей.

