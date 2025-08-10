Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччину сколихнув сильний землетрус, є руйнування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Туреччину сколихнув сильний землетрус, є руйнування
У провінції Баликесір є руйнування
фото з відкритих джерел

Надзвичайну ситуацію прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган

 

У провінції Баликесір у Туреччині 10 серпня стався землетрус магнітудою 6,1. Він був на глибині 11 кілометрів. Поштовхи відчували навіть у Стамбулі та Ізмірі. Є пошкоджені будівлі, працюють аварійні служби. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN Türk.

Близько 20:15 в тому ж районі стався повторний землетрус магнітудою 4,6 бала. Мер Баликесіра Ахмет Акин заявив, що є руйнування на кількох локаціях.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що рятувальні та аварійні служби одразу розпочали перевірку ситуації на місцях. У адміністрації губернатора Стамбула зазначили, що, за попередніми даними, у місті не зафіксовано руйнувань та постраждалих.

Надзвичайну ситуацію прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевнив, що усі необхідні служби ліквідують наслідки стихії.

«Висловлюю співчуття всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у навколишніх провінціях», – сказав лідер держави.

Згодом, близько 20:42, мер провінції Синдирґі повідомив виданню про чотирьох врятованих людей.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року в Туреччині зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей.

Як повідомлялося, у Туреччині заарештовано понад 200 забудовників через руйнування внаслідок землетрусів

Читайте також:

Теги: стихійні лиха Туреччина землетрус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Eurofighter Typhoon – це спільний проєкт британської BAE Systems Plc, Airbus SE та італійської Leonardo SpA
Німеччина схвалила продаж винищувачів «проблемному» союзнику НАТО
23 липня, 09:27
Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
26 липня, 01:01
Понад 1500 людей були змушені покинути свої домівки
Туреччина потерпає від найсильніших пожеж в історії, є жертви
27 липня, 17:01
Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Ердоган зробив заяву про завершення війни між Україною та РФ
28 липня, 19:15
Туреччина наполягає на необхідності переговорів України та РФ
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Туреччина передусім захищає власні інтереси
Чому саме Туреччина виступає посередником у переговорах між Україною та РФ: пояснення посла
4 серпня, 12:33
Біля узбережжя Камчатки зафіксували землетрус
РФ знову сколихнув землетрус
5 серпня, 07:35
Наріман Джелял спростував інформацію про візит Ердогана до Києва найближчими днями
Ердоган відвідає Київ? Посол України в Туреччині роз'яснив інформацію
5 серпня, 11:31
Україна та Туреччина планують зустріч президентів у Києві
Чи дійсно Ердоган їде до Києва: реакція Туреччини
7 серпня, 08:50

Соціум

Туреччину сколихнув сильний землетрус, є руйнування
Туреччину сколихнув сильний землетрус, є руйнування
Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі
Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони
Фінляндія планує скасувати компенсацію за інтеграцію біженців: українці постраждають найбільше
Фінляндія планує скасувати компенсацію за інтеграцію біженців: українці постраждають найбільше
Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії
Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії
Уряд Румунії обурений повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі: подробиці
Уряд Румунії обурений повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
24K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
20K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
16K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
3631
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua