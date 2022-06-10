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    Події в Україні

    Безпілотники, танки і бронетехніка: ЗСУ відзвітували про добу на Донбасі

    Українські воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці - Безпілотники, танки і бронетехніка: ЗСУ відзвітували про добу на Донбасі
    Українські воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці
    фото: Генштаб ЗСУ

    Наші бійці поцілили сьогодні по складу боєприпасів рашистів

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні, 10 червня, 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Про це інформує пресслужба угруповання.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 4 танки;
    • 2 артилерійські системи;
    • 11 бойових броньованих машин;
    • 3 одиниці автомобільної техніки;
    • 1 склад із боєприпасами.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

    Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

    Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

    Нагадаємо, бійці ЗСУ розповіли про успіхи на східному фронті.

    Також ЗСУ ліквідували капітана спецназу ГРУ з позивним Спартак.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Безпілотники, танки і бронетехніка: ЗСУ відзвітували про добу на Донбасі